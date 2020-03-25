Министры стран G7 обсудили угрозы со стороны авторитарных государств

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) обсудили в среду на своем совещании в формате видеоконференции угрозы со стороны "авторитарных государств". Об этом сообщил на брифинге по итогам данных переговоров министров "Большой семерки" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы потратили значительное время на рассмотрение угроз, исходящих со стороны авторитарных государств", - заявил он. "Коммунистическая партия Китая [КПК] представляет существенную угрозу нашему здоровью и образу жизни, что ясно продемонстрировала вспышка уханьского вируса", - утверждал при этом Помпео.

"КПК также грозит подорвать свободный и открытый порядок, лежащий в основе наших общих процветания и безопасности в странах G7", - считает госсекретарь США. "Я призвал все страны работать вместе, чтобы защищать ООН и другие организации от ее (КПК - прим. ТАСС) злонамеренного влияния и авторитаризма. Мы, страны G7, должны продвигать свои общие ценности: свободу, суверенитет, хорошее госуправление, транспарентность и подотчетность, добиваться от ООН соблюдения этих принципов", - сказал Помпео.

Кроме того, Помпео выступил с утверждением, что Китай ведет "преднамеренную кампанию по дезинформации" относительно коронавируса. "Сегодня представители G7 много обсуждали преднамеренную кампанию по дезинформации, которую осуществлял и осуществляет Китай. Вы видите это в социальных сетях, в словах представителей КПК, говорящих, что США завезли в Китай [вирус]. Это сумасшедшие разговоры", - сказал госсекретарь. Вашингтон не в первый раз делает подобные заявления в адрес Пекина. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник заявлял, что американские власти с запозданием приняли меры в ответ на информацию Китая о надвигающейся пандемии и должны воздержаться от политизации проблемы распространения нового коронавируса.

Уханьским вирусом и китайским вирусом власти США называют из соображений внешнеполитической пропаганды коронавирус нового типа, распространившийся в мире в последние месяцы. Президент США Дональд Трамп фактически открыто признал, что начал использовать такие формулировки в ответ на появление в китайской печати публикаций, в которых выражалось мнение, что к возникновению вируса могли быть причастны американские вооруженные силы.