Глава дипломатии ЕС призвал G7 избегать карательных мер против Ирана во время пандемии

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании стран Группы семи (G7) в формате видеоконференции призвал избегать карательных мер в отношении Ирана, который страдает от вспышки нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении офиса главы дипломатии ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Что касается Ирана, то верховный представитель обратил внимание партнеров "Большой семерки" на сложную ситуацию в стране из-за вспышки заболевания <...> и необходимость в первоочередном порядке активизировать помощь иранскому народу, - отмечается в коммюнике. - Верховный представитель поддерживает просьбу Ирана о помощи со стороны МВФ и считает необходимым избегать любых карательных мер в ходе борьбы с этой пандемией".

Боррель отметил, что предоставление гуманитарной помощи и медицинских услуг не подпадает под санкции США, введенные в отношении Ирана.

Глава дипломатии ЕС также коснулся состояния Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. "Он подчеркнул необходимость сохранения сделки и полного выполнения СВПД всеми сторонами", - говорится в документе.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 27017, зарегистрировано по меньшей мере 2077 летальных исходов. Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.