В Тирасполе сообщили, что Россия предоставит Приднестровью 5 тыс. тестов на коронавирус

"Эти тесты направлены в профильный центр в Кишиневе, но использоваться они будут для исследования проб жителей Приднестровья. Их применение позволит в оперативном порядке определять с наибольшей вероятностью наличие коронавируса у наших граждан, пробы которых в приоритетном порядке будут направляться в Кишинев", - сказал Красносельский на заседании Оперативного штаба по чрезвычайному положению, которое было введено в Приднестровье в связи с распространением заболевания.

Единственная сертифицированния лаборатория по проведению тестов на коронавирус находится в Кишиневе, в ней также проводится тестирование жителей из Приднестровья, где уже выявлено семь инфицированных. Их госпитализируют в специально оборудованную для этого больницу в пригороде Тирасполя - поселке Слободзея.

Число заразившихся коронавирусом в Молдавии за минувшие сутки выросло до 149 человек. Парламент страны ввел с 17 марта чрезвычайное положение сроком на два месяца, республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений. Людей просят оставаться в своих домах, на улицах появились армейские патрули.