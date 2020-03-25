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Бундестаг продлил миссию Бундесвера в Ираке, скорректировав мандат

Новый мандат будет действовать до 31 октября

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Германский Бундестаг (парламент) одобрил продление участия Бундесвера в международной антитеррористической миссии в Ираке, скорректировав мандат. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Немецкие самолеты Tornado, которые размещены в Иордании, прекращают после 31 марта разведывательные полеты над Ираком. В то же время Германия продолжит осуществлять воздушную дозаправку самолетов коалиции, а также предоставит имеющиеся в ее распоряжении возможности по транспортировке для союзников, международных организаций и партнеров. Кроме того, немецкие военные смогут продолжить миссию по подготовке иракских сил, но уже в рамках НАТО. Федеративная Республика предоставит радар для отслеживания самолетов и ракет.

Новый мандат будет действовать до 31 октября. За его принятие проголосовали депутаты фракций правящих партий - блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии, а также Свободной демократической партии. Против выступили "зеленые", Левая партия и "Альтернатива для Германии".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя продление миссии, заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) "по-прежнему представляет угрозу региону, Европе и в глобальных масштабах". "Мы в нынешней обстановке должны не допустить того, чтобы ИГ извлекла для себя пользу из-за региональных разногласий. Поэтому необходимо, чтобы мы как надежный партнер продолжали вносить свой вклад", - отметил министр. "Об том нас просили не только наши партнеры по коалиции, но это было и желание иракского правительства", - утверждал Маас.

Теги
ИракГерманияМаас, Хайко
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