Коронавирус не позволит контактной группе создать новый механизм урегулирования в Донбассе

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Встреча контактной группы, которая должна была состояться в среду на этой неделе, будет проведена в четверг в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В режиме видеосвязи во вторник и среду на этой неделе работали и подгруппы по экономике, безопасности и гуманитарным вопросам.

Новости, связанные с распространением нового коронавируса, отодвинули на второй план все остальные мировые события. Между тем предстоящее очередное заседание контактной группы было призвано стать своего рода поворотным моментом в переговорном процессе.

На прошлой встрече минской группы 11 марта, участниками которой впервые стали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, удалось "принципиально предварительно" согласовать с украинской стороной создание некоего нового механизма урегулирования. Как заявил Козак по итогам заседания, речь идет о формировании нового органа - консультативного совета, который должен стать "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта".

Это сообщение было сродни сенсации. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) новую договоренность восприняли как согласие Киева на прямой диалог - то, чего не удавалось добиться на протяжении всего периода урегулирования конфликта. Подробностей Козак не сообщил, отметив лишь, что "очень надеется", что окончательное решение будет принято на следующем заседании контактной группы.

Все детали должны были обсуждаться в рамках политической подгруппы. Но именно она на этот раз собраться не смогла. Как сообщил во вторник представитель ЛНР Родион Мирошник, это произошло "по причинам, связанным с состоянием здоровья" украинской делегации. "Об этом и в такой формулировке остальных участников видеоконференции уведомил представитель ОБСЕ", - уточнил Мирошник в Telegram-канале.

Срыв заседания рабочей подгруппы по такой причине произошел, кажется, впервые за все время переговоров. Связан ли он с волной эпидемии или является "дипломатической болезнью", сказать трудно. В любом случае коронавирус сыграл на руку украинской "партии войны".

"Партия войны" - против

Утром в среду, буквально накануне заседания контактной группы, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в комментарии "Укринформу" сомнений не оставил: консультативный совет по Донбассу в четверг создан не будет.

Резников связал это с карантинными мерами. По его словам, заседание контактной группы будет проходить в формате видеоконференции "и никаких решений о создании так называемого консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донбасса подписано там не может быть физически".

В то же время, судя по всему, карантин - лишь повод, поскольку далее Резников заявил, что "непосредственно решение о создании [консультативного совета] может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ", а эти консультации "на сегодняшний день продолжаются".

По всей видимости, Киев в очередной раз не решился вступить в противостояние с силами, не заинтересованными в мирном разрешении конфликта в Донбассе. Вернувшись домой, Ермак уже на следующий день после подписания в Минске соответствующей декларации начал, по выражению украинского издания "Страна", "петлять". И 12 марта на брифинге заявил, что ни о каких "прямых переговорах с боевиками" не может быть и речи и что "создание консультативного совета не означает юридического признания Киевом республик Донбасса".

Тем не менее депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Батькивщины", "Голоса" и "так называемые "соросята" из числа "Слуг народа" обвинили Ермака чуть ли не в госизмене и зарегистрировали в Верховной раде проект постановления с требованием отозвать подписи официальных представителей Киева в Контактной группе под протоколом, в котором зафиксирована предварительная договоренность о создании консультативного совета.

Эта петиция уже ко вторнику на этой неделе собрала почти 28,4 тыс. подписей (для рассмотрения необходимо не менее 25 тыс. голосов).Теперь глава государства обязан рассмотреть ее и дать ответ в течение трех месяцев.

Шансы остаются

Вместе с тем в том же выступлении Ермака 12 марта чуть ли не впервые за все годы конфликта прозвучало признание Киевом необходимости диалога с Донбассом.

"Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), - сказал он. - Существует необходимость согласования этих вопросов, то есть украинские граждане, которые вынужденно проживают сегодня в ОРДЛО, были лишены права выражать свою позицию по этим вопросам. Это недопустимо, и это не соответствует нашим интересам".

Именно этим глава офиса президента объяснил необходимость создания консультативного совета в составе политической подгруппы. Ермак добавил, что механизм отбора представителей Донбасса в совет еще дорабатывается. "Если этот орган будет создан, то со стороны Украины это будут настоящие специалисты, патриотично настроенные люди, авторитеты на Украине и в мире", - пояснил он.

Анализируя шансы на создание новой "диалоговой площадки", украинские СМИ обращают внимание и на ряд других поступающих из Киева сигналов, которые могут свидетельствовать о том, что вероятность появления такого органа все же остается.

Как отмечает издание "Страна", один из самых ярых оппонентов Ермака депутат от "Слуги народа" Гео Лерос по указу президента лишился должности его внештатного советника сразу после того, как дал интервью "Цензору", где резко критиковал создание консультативного совета.

Его коллега по фракции Евгений Шевченко утверждает, что самых упорных противников идеи консультативного совета в "Слуге народа" (официально во фракции состоят 248 депутатов) всего 30 человек.

Да и сам вице-премьер Резников, отвечающий за неподконтрольный Донбасс, в своем недавнем интервью изданию "Гордон" поддержал инициативу. "Идея этого совета - считайте, это идея общественного совета, в котором будут представители гражданского общества, которые пользуются доверием (это очень важно) этого общества. Суть была в этом... Не боевики, не госслужающие на публичной службе, не чьи-то там офицеры, которые пошли служить, - нет, речь идет о представителях гражданского общества", - сказал вице-премьер.

"Фактор коронавируса"

На прошлом заседании контактная группа при участии Козака и Ермака кроме согласования идеи консультативного совета приняла еще ряд обнадеживающих решений: договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска, определила механизм оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня, обозначила конкретные сроки подготовки к обмену пленными. В течение первой недели планировалось подготовить и верифицировать списки на обмен пленными, а к 25 марта - выйти на конкретные решения по проведению самого обмена.

Однако за прошедшие с тех пор две недели ни одна из этих задач не была выполнена. Не продвинулся вперед процесс по пленным, не прекратились обстрелы. Во вторник на заседании подгруппы по безопасности опять не получилось договориться по новым участкам для разведения сторон, что уже окончательно означает срыв решения "нормандского" саммита сделать это до конца марта.

Процесс урегулирования вновь застопорился. Не исключено, что на это действительно повлияли новые захватившие мир обстоятельства - пандемия и связанные с ней карантинные меры. Теперь, когда закрываются границы и отменяются визиты, вопрос о новом саммите "нормандской четверки" может оказаться отложен на неопределенное время, а это, похоже, лишает Киев мотивации идти на внутриполитический риск и предпринимать какие-либо активные шаги по разрешению конфликта в Донбассе.