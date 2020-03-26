Лидеры G20 на экстренном саммите в режиме видеоконференции обсудят борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Экстренный саммит "двадцатки" (G20) в четверг в формате видеоконференции соберет лидеров двадцати стран мира с наиболее развитыми и развивающимися экономиками, которые в срочном порядке попытаются скоординировать действия, направленные на борьбу с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия.

Традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь, однако серьезность ситуации с распространением коронавируса вынудила членов G20 собраться на внеочередной саммит. Но беспрецедентные меры предосторожности, предпринимаемые государствами по всему миру в связи с пандемией коронавируса, в том числе закрытие границ и карантины, вынудили мировых лидеров отказаться от очной встречи и перевести ее в формат телеконференции. Точное время начала саммита официально не называлось, ожидается, что он пройдет в дневное для стран Европы время.

Председательствовать на экстренном саммите "двадцатки" будет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Как заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, встреча позволит скоординировать усилия ведущих государств мира в противодействии коронавирусу и его последствиям. В частности, в Эр-Рияде ожидают, что лидеры двадцатки утвердят совместный "рабочий план", нацеленный на стабилизацию положения в мировой экономике и на финансовых рынках, учитывая повсеместный спад производства и деловой активности.

Сотрудничество в интересах всего мира

Президент РФ Владимир Путин выйдет на связь со своими коллегами по "двадцатке" из Москвы. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что во время видеоконференции "президент будет сидеть напротив экрана, там будет камера, и он на экране будет видеть своих коллег". По данным пресс-службы президента РФ, виртуальный саммит в четверг "будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику". Представитель Кремля не уточнил, будет ли приниматься совместное заявление или декларация по итогам видеоконференции.

Путин подчеркивал, что эпидемия коронавируса негативным образом отражается на ведущих экономиках мира и на всей мировой экономике, что так или иначе затрагивает и Россию. В Кремле ранее отмечали, что многие страны выражают готовность активно участвовать в международной кооперации в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе по программам помощи, на экспертном уровне и на уровне обмена технологиями, протоколами лечения и так далее. "Это весьма позитивно. Конечно, это должно расширяться и развиваться в интересах всех людей, которые сейчас пытаются уберечь себя от вируса", - говорил журналистам 23 марта пресс-секретарь президента РФ.

Россия уже оказывает непосредственную помощь в борьбе с коронавирусом одной из стран "двадцатки" - Италии. После телефонного разговора 21 марта президента России с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте ВКС России перебросили на Апеннинский полуостров российских военных вирусологов и эпидемиологов, специальное оборудование и технику. Как отметил Песков, принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений. "Такую пандемию ни одна страна фактически не может победить в одиночку, здесь необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что все страны "находятся в одной лодке" и должны "сообща отвечать на этот вызов".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в среду заявил журналистам, что Россия и далее намерена помогать в борьбе с распространением коронавируса наиболее нуждающимся в этом государствам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на территорию РФ. По его мнению, странам нужно "своевременно реагировать на существующие риски новых биологических угроз, укреплять национальные системы санитарно-эпидемиологического контроля".

Трамп в качестве лидера G7

Ожидается, что президент США Дональд Трамп будет участвовать в совещании G20 еще и в качестве главы государства, председательствующего в этом году в G7. Министр финансов США Стивен Мнучин, принимавший в начале недели участие в телеконференции руководителей Минфинов и Центробанков стран G20, подчеркнул, что все сознают необходимость совместных усилий для поддержки экономики и координации действий на мировом уровне.

Помимо лидеров стран G20, в видеоконференции примут участие главы приглашенных государств, в частности Испании и Сингапура, а также представители международных организаций, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения.

Азиатский опыт - в центре внимания

Одним из ключевых участников саммита станет председатель КНР Си Цзиньпин. Несколько дней назад он посетил город Ухань в Центральном Китае, где, как считается, произошла первоначальная вспышка коронавируса. Тем самым глава Китая подвел символическую черту под двухмесячной напряженной борьбой с эпидемией в Китае. При этом страна сохраняет высокую бдительность на случай возможной второй волны COVID-19.

Китай также демонстрирует готовность оказать помощь другим странам в борьбе с пандемией. Такая помощь оказывается либо предлагается Италии, Бразилии, Белоруссии, ряду стран Африки и Латинской Америки, куда отправлены грузы с медицинскими масками и другими средствами защиты, антисептики. В некоторые страны уже вылетели бригады китайских медиков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на днях принявший сложнейшее для своей страны решение о переносе Олимпийских Игр на 2021 год, также примет участие во встрече лидеров G20. Ситуация с коронавирусом в Японии в настоящее время находится под контролем: местные власти планируют с 1 апреля возобновить занятия в школах, однако по-прежнему призывают население воздерживаться от посещения массовых мероприятий. В то же время японские специалисты не исключают второй волны эпидемии - в последние дни заметно начало увеличиваться число заразившихся в Токио.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в преддверии саммита "двадцатки" указал, что коронавирус перестал быть проблемой только для здравоохранения и перерос в кризисную ситуацию в общественной, финансовой и экономической сферах. Мун Чжэ Ин отметил необходимость принятия мер для минимизации ущерба мировой экономике и обеспечения активности деловых кругов. Южную Корею сейчас часто ставят в пример как одну из стран, которой удалось в кратчайшие сроки остановить распространение коронавируса благодаря выверенным и оперативным шагам местных властей.

Европа, ставшая новым эпицентром

Ожидается активное участие лидеров стран Европы, которая стала вторым после Китая эпицентром распространения коронавируса. По сведениям источников в Елисейском дворце, в ходе телеконференции планируется затронуть такие вопросы, как разработка вакцины и новых методик лечения, а также оценить возможные последствия нынешнего кризиса для экономик ведущих стран.

Как сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Германия ожидает от виртуального саммита Группы двадцати выработки "согласованного ответа" на распространение коронавируса. Конкретных деталей он не привел. По словам Зайберта, в свете очевидных глобальных последствий кризиса канцлер Ангела Меркель приветствует организацию переговоров в таком формате как стремление к большей международной координации усилий по борьбе с пандемией.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пока что не подтвердила его участие в предстоящем в четверг саммите G20. При этом ранее в телефонных беседах с другими лидерами стран "двадцатки" Джонсон подчеркивал важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса, особенно на уровне G20. Британская сторона указывала на необходимость обмена опытом и научными данными, принятия мер, направленных на поддержку глобальной экономики, оказания развивающимся странам помощи в борьбе с болезнью, а также дополнительного финансирования программ по разработке вакцин от коронавируса нового вида.

Италия официально никак не комментировала предстоящий саммит. Местные власти во главе с премьер-министром Джузеппе Конте все силы бросили на борьбу с распространением коронавируса в стране, где число жертв вирусной инфекции уже превысило 7,5 тыс. человек - в два с лишним раза больше, чем в Китае.

Мир в режиме онлайн

Пандемия коронавируса вынудила мировые правительства и крупнейшие общественные организации перевести большинство ключевых встреч в формат телеконференций. 25 марта министры иностранных дел "Большой семерки" впервые провели переговоры в таком формате, а президент США Дональд Трамп уже пообещал, что из-за пандемии коронавируса июньский саммит лидеров G7 также пройдет в виртуальном формате.

На этой неделе в режиме телеконференции прошла встреча министров финансов и глав центробанков Группы двадцати. По ее итогам директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подчеркнула, что мировую экономику в 2020 году на фоне пандемии коронавируса ожидает рецессия, возможно, даже хуже, чем спад при мировом финансовом кризисе 2008 года. По словам Георгиевой, чтобы добиться экономического подъема к следующему году, необходимо отдать приоритет сдерживанию и укреплению систем здравоохранения во всех странах. Она выразила мнение, что с наибольшими трудностями, как ожидается, столкнутся развивающиеся государства, поскольку развитые экономики "обычно лучше реагируют на кризис".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20,5 тыс. смертельных исходов.