Трамп сообщил о смерти в Иране экс-агента ФБР, за информацию о котором обещали $20 млн

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Пропавший в Иране в 2007 году бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон, за информацию о местонахождении которого американские власти обещали $20 млн, считается погибшим. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

Главу государства попросили подтвердить поступившую от семьи Левинсона информацию о том, что власти США пришли к выводу, что бывший сотрудник американских спецслужб умер, находясь под стражей в Иране. "Семье об этом сообщили, как я понимаю", - ответил Трамп. "Они (власти Ирана - прим. ТАСС) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело", - подчеркнул президент.

"Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем - прим. ТАСС) до того, как его задержали или захватили силой", - добавил Трамп.

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до $20 млн в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.