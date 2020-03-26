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Распространение коронавируса нового типа

В МИД КНР заявили, что политики США своими высказываниями ухудшили отношения с Китаем

Замглавы МИД КНР Ло Чжаохуэй рассказал о некорректных клеветнических заявлениях со стороны США

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Некоторые американские политики в период распространения в мире нового коронавируса неоднократно выступали с неприемлемыми высказываниями в адрес Китая, ухудшив отношения двух стран и оказав негативное влияние на их сотрудничество в ходе борьбы с пандемией. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД КНР Ло Чжаохуэй.

"В последнее время некоторые политики США выступили с некорректными клеветническими заявлениями, которые негативно отразились на китайско-американском сотрудничестве в ходе борьбы с распространением вируса. Эти высказывания привели к ухудшению наших двусторонних отношений, - рассказал он на пресс-конференции. - Китайский народ был возмущен такими заявлениями, которые очерняют облик КНР. Разумеется, мы были вынуждены отреагировать".

В то же время дипломат напомнил, что многие американские компании и частные лица, а также китайские соотечественники, проживающие в США, оказали КНР активную поддержку в трудную минуту. Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов неоднократно положительно отзывалось об успехах Пекина в борьбе с пандемией.

"Необходимо обеспечить гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений - это в интересах народов обеих стран, всего мира. Мы считаем, что США должны действовать с нами заодно, стремиться к устранению разногласий на основе взаимного уважения", - подытожил Ло Чжаохуэй.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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