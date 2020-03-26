Конте примет участие в видеоконференции G20

РИМ, 26 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Участие премьер-министра Италии Джузеппе Конте в экстренном саммите лидеров Группы двадцати в формате видеоконференции запланировано на 13:00 (15:00 мск). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в правительственном дворце Киджи.

"У премьер-министра Конте сегодня после выступления в Сенате запланирована видеоконференция с лидерами "двадцатки" - около 13:00 (15:00 мск) ориентировочно, а затем видеоконференция Европейского совета", - указали в администрации премьер-министра.

Нынешний саммит созван в экстренном порядке в связи с пандемией коронавируса по инициативе председательствующей в G20 Саудовской Аравии.