Посол США в Британии обвинил власти в Китая в замалчивании информации о коронавирусе

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов в Великобритании Вуди Джонсон обвинил власти в Китая в замалчивании информации о коронавирусе, что, по его мнению, создало огромную угрозу для всего мира. Об этом говорится в статье дипломата, опубликованной в четверг в газете Times .

"Для начала оно [правительство КНР] попыталось замолчать новости. Потом оно работало над тем, чтобы защитить свое собственное население, тем временем выборочно обмениваясь критически важной информацией, такой как данные по генетической последовательности, и игнорируя международные власти в области здравоохранения, которые предлагали помощь, требовали предоставить доступ и дополнительную информацию. Если бы Китай поступил правильным образом в правильное время, то еще большая часть его собственного населения и населения всего мира могла бы избежать наиболее серьезных негативных последствий этого заболевания", - написал американский дипломат.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом". В свою очередь МИД КНР регулярно осуждал любые попытки увязать название инфекции с Китаем.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.