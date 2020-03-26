ОАЭ примет участие в саммите G20

ТАСС, 26 марта. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) примут участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в четверг в режиме видеоконференции. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Мы (ОАЭ) будем участвовать в чрезвычайном саммите Группы двадцати, который пройдет под председательством короля Саудовской Аравии", - указал наследный принц. Он отметил, что "народы мира ожидают этой встречи, на которой будут приняты решения по усилению противодействия распространения новому коронавирусу".

В четверг состоится саммит лидеров стран G20, а также видеоконференция глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.