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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

ОАЭ примет участие в саммите G20

Народы мира ожидают этой встречи, указал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

ТАСС, 26 марта. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) примут участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в четверг в режиме видеоконференции. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Мы (ОАЭ) будем участвовать в чрезвычайном саммите Группы двадцати, который пройдет под председательством короля Саудовской Аравии", - указал наследный принц. Он отметил, что "народы мира ожидают этой встречи, на которой будут приняты решения по усилению противодействия распространения новому коронавирусу".

В четверг состоится саммит лидеров стран G20, а также видеоконференция глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.

Теги
ОАЭНахайян, Мухаммед бен Заид, АльЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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