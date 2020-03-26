СМИ: афганский президент издал указ об освобождении тысяч заключенных из-за коронавируса

ТАСС, 26 марта. Президент Афганистана Ашраф Гани издал в четверг указ об освобождении из тюрем тысяч заключенных с целью не допустить распространения коронавируса в местах лишения свободы. Об этом сообщил афганский телеканал 1TV.

Отмечается, что под указ президента не подпадают лица, получившие любые сроки заключения за преступления, связанные с посягательством на национальную безопасность государства.

Как пояснил глава афганского Управления по надзору за тюрьмами Ахмад Рашид Тотахил, по президентскому указу на свободу могут выйти "от 9 тыс. до 10 тыс. заключенных в течение 10 дней". Он пояснил, что прежде всего из тюрем будут освобождены страдающие неизлечимыми болезнями и заключенные старше 50 лет.

По последним данным Минздрава Афганистана, число инфицированных коронавирусом на территории страны достигло 80. В минувшее воскресенье в Афганистане был зафиксирован первый летальный исход.

Ранее афганский министр здравоохранения Фирозуддин Фероз сообщил, что эпидемия болезни, вызываемой коронавирусом, может затронуть 80% населения страны, а количество летальных исходов может достичь 110 тыс.