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Распространение коронавируса нового типа

Минск и Москва продолжат диалог по острым вопросам возвращения граждан

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в трудное положение

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров в телефонном разговоре договорились, что в условиях пандемии коронавируса Минск и Москва продолжат системное взаимодействие по решению возникающих острых вопросов возвращения граждан домой. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

"С учетом принятых 25 марта российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой, - указали в дипведомстве. - Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов".

Как отмечается в сообщении, глава МИД РФ заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.

Загранучреждения России и Белоруссии будут соответствующим образом ориентированы на дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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