Минск и Москва продолжат диалог по острым вопросам возвращения граждан

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров в телефонном разговоре договорились, что в условиях пандемии коронавируса Минск и Москва продолжат системное взаимодействие по решению возникающих острых вопросов возвращения граждан домой. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

"С учетом принятых 25 марта российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой, - указали в дипведомстве. - Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов".

Как отмечается в сообщении, глава МИД РФ заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.

Загранучреждения России и Белоруссии будут соответствующим образом ориентированы на дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.