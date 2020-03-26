CNN: США планируют включить Венесуэлу в список стран - спонсоров терроризма

ТАСС, 26 марта. Администрация президента США Дональда Трампа готовится в четверг включить Венесуэлу в список стран - спонсоров международного терроризма. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Как отмечает телеканал, Венесуэла станет пятой в списке стран, которые "неоднократно предоставляли поддержку международному терроризму", что позволит Соединенным Штатам продолжать вводить новые ограничительные меры в отношении этого латиноамериканского государства. В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

Кроме того, по данным собеседников телеканала, прокуроры американского министерства юстиции также могут предъявить обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и высокопоставленным чиновникам из его правительства. Источники уточняют, что точной информации об обвинениях, которые могут быть предъявлены руководству Венсеуэлы пока нет, однако они, вероятно, будут связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Генпрокурор США Уильям Барр, как ожидается, объявит о включении Боливарианской Республики в список стран - спонсоров международного терроризма и о предъявленных обвинениях Мадуро и его чиновникам на пресс-конференции в четверг, однако официального подтверждения от властей Соединенных Штатов получить пока не удалось.