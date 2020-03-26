Мадрид выступает за согласованные глобальные действия против последствий коронавируса

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Испании выступает за согласованные действия на глобальном уровне, чтобы справиться с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Испании, комментируя начало экстренного саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Для Испании первоочередной задачей является ускорение работы, как научной, так и промышленной, с тем, чтобы получить общедоступные вакцины по разумным ценам для предотвращения того, чтобы вакцинация стала непомерной финансовой затратой для систем здравоохранения, - отметили в правительстве королевства. - С экономической точки зрения правительство Испании защищает согласованные и решительные действия на глобальном уровне, которые обеспечивают безопасность граждан и уверенность на рынках в финансовой стабильности и в восстановлении экономической активности и занятости".

"G20 должна дать четкий и убедительный сигнал о том, что мировые лидеры в координации с международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения, неустанно работают над поиском многосторонних решений глобального кризиса, такого как пандемия", - уточнили в пресс-службе.

В кабмине добавили, что на экстренном саммите G20 будут затронуты несколько ключевых тем. Среди них - устранение кризиса в области здравоохранения, смягчение его воздействия на экономику, сохранение надлежащего функционирования глобальных производственных цепочек и укрепление международного сотрудничества для оказания помощи наименее развитым странам.

Традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь, однако серьезность ситуации с распространением коронавируса вынудила членов G20 собраться на внеочередной саммит, который проходит в формат видеоконференции.