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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

Президент Аргентины призвал создать всемирный фонд для помощи в борьбе с коронавирусом

По мнению Альберто Фернандеса, страны должны объединить усилия

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 марта. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес на видеоконференции лидеров стран G20 в четверг предложил создать всемирный фонд для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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"Неотложность ситуации, о которой свидетельствуют смерти людей, обязывает нас создать всемирный фонд для чрезвычайных гуманитарных нужд, который нужен для того, чтобы противостоять [пандемии], улучшить снабжение лекарствами", - приводит слова Фернандеса пресс-служба администрации президента.

По мнению аргентинского лидера, страны должны объединить усилия, чтобы как можно быстрее справиться с пандемией и ее экономическими последствиями. "Перед нами дилемма - сохранить экономику или здоровье людей. Мы, не сомневаясь, выбираем защиту жизней", - подчеркнул Фернандес.

Президент Аргентины участвовал в видеоконференции из своей резиденции в пригороде Буэнос-Айреса.

Теги
АргентинаРоссияФернандес, АльбертоЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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