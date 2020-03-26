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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

Южная Корея на саммите G20 выступила за открытие границ для врачей и ученых

Такие поездки не должны подрывать меры по борьбе с распространением инфекции, отметил глава республики Мун Чжэ Ин

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил странам "двадцатки" сделать исключение из ранее введенных ими карантинных мер для лиц, "значимых" для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Об этом южнокорейский лидер заявил в четверг на экстренном саммите лидеров Группы двадцати в формате видеоконференции.

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"Предлагаю найти пути для того, чтобы сделать возможными командировки людей, значимых для борьбы с пандемией, таких как ученые, медицинские работники и деятели бизнеса", - подчеркнул Мун Чжэ Ин, отметив, что при этом такие поездки не должны подрывать меры по борьбе с распространением инфекции.

Президент подчеркнул необходимость мер, направленных на минимизацию ущерба мировой экономике от пандемии. "Жизненно важно, чтобы между странами продолжались экономические обмены", - сказал Мун Чжэ Ин. Он призвал членов Группы двадцати проводить "экспансионистскую макроэкономическую политику", указав на важность создания сети глобальной финансовой безопасности для борьбы с последствиями пандемии.

Южнокорейский лидер отметил необходимость расширить монетарные и фискальные меры и работать сообща для того, чтобы обеспечить "экономическую стабильность наименее развитых и бедных стран мира".

Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что его страна готова поделиться с международным сообществом "успешной моделью реагирования" на вспышку инфекции.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате без фиксированной продолжительности. В ходе саммита обсуждались вопросы координации действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Теги
Республика КореяМун Чжэ ИнЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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