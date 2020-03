Госсекретарь США не намерен отказываться от использования термина "уханьский вирус"

"Моя позиция состоит в том, что следует быть точным в вопросах о том, какое определение мы даем чему бы то ни было, - заявил он. - Этот вирус зародился в Ухане, я говорю о нем как об "уханьском вирусе". Важно, чтобы все в мире понимали, каким образом все это началось, поскольку нам нужна транспарентность для того, чтобы спасти жизни людей". Как подчеркнул госсекретарь США, Китай "несет особую ответственность за обеспечение транспарентности, поскольку пандемия началась в Китае, в Ухане и китайское правительство было первым, кто узнал об этом".

По словам Майкла Помпео, "правительство Китая вместо того, чтобы своевременно бороться с вирусом, начало мешать потоку информации и выставило журналистов".

17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США со 160 до 100 человек. Ранее правительство КНР приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".