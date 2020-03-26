{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган: меры по борьбе с коронавирусом не должны противоречить правилам ВТО

Президент Турции отметил, что страны "двадцатки" должны "брать на себя ответственность и демонстрировать сотрудничество в глобальном масштабе"

АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в ходе саммита "двадцатки" о том, что любые шаги по борьбе с распространением коронавируса не должны противоречить правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы должны как можно скорее перейти к действиям, как мы это делали во времена глобального финансового кризиса. Никто из нас не в праве проводить протекционистскую или одностороннюю политику. Я приглашаю все страны честно участвовать в борьбе с этим глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Считаю важным, чтобы все национальные меры, которые мы принимаем, соответствовали правилам Всемирной торговой организации и способствовали международному сотрудничеству. Эпидемия коронавируса еще раз продемонстрировала, насколько важен дух сотрудничества и примирения [среди стран] G20", - приводит его слова телеканал NTV.

Эрдоган высказал мнение, что страны "двадцатки" должны "брать на себя ответственность и демонстрировать сотрудничество в глобальном масштабе". Турецкий лидер также призвал "делиться информацией относительно борьбы с эпидемией коронавируса и диагностики заболевания", вызываемого коронавирусом.

Экстренный саммит стран "двадцатки" впервые проводился в режиме видеоконференции. Президент Турции участвовал в нем из стамбульской резиденции "Хубер" в районе Тарабья. За работой саммита наблюдали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и турецкий шерпа в G20 Хайреттин Демирджан.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Власти США предъявили Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму
В Вашингтоне изучат все возможности задержания венесуэльского лидера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС