Эрдоган: меры по борьбе с коронавирусом не должны противоречить правилам ВТО

АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в ходе саммита "двадцатки" о том, что любые шаги по борьбе с распространением коронавируса не должны противоречить правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы должны как можно скорее перейти к действиям, как мы это делали во времена глобального финансового кризиса. Никто из нас не в праве проводить протекционистскую или одностороннюю политику. Я приглашаю все страны честно участвовать в борьбе с этим глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Считаю важным, чтобы все национальные меры, которые мы принимаем, соответствовали правилам Всемирной торговой организации и способствовали международному сотрудничеству. Эпидемия коронавируса еще раз продемонстрировала, насколько важен дух сотрудничества и примирения [среди стран] G20", - приводит его слова телеканал NTV.

Эрдоган высказал мнение, что страны "двадцатки" должны "брать на себя ответственность и демонстрировать сотрудничество в глобальном масштабе". Турецкий лидер также призвал "делиться информацией относительно борьбы с эпидемией коронавируса и диагностики заболевания", вызываемого коронавирусом.

Экстренный саммит стран "двадцатки" впервые проводился в режиме видеоконференции. Президент Турции участвовал в нем из стамбульской резиденции "Хубер" в районе Тарабья. За работой саммита наблюдали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и турецкий шерпа в G20 Хайреттин Демирджан.