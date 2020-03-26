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США заморозили активы действующих и бывших чиновников Венесуэлы

Всего арестовано более $450 млн

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Американские власти заморозили активы действующих и бывших представителей руководства Венесуэлы, которым заочно предъявили обвинения в "наркотерроризме" и совершении иных тяжких преступлений, на общую сумму, превышающую $450 млн. Такие данные привела в четверг на пресс-конференции, организованной Министерством юстиции США, прокурор по Южному округу штата Флорида Ариана Фахардо Оршан.

"Мы арестовали более $450 млн [денежных средств] тех лиц, которые проходят как обвиняемые по этим делам. И мы только начинаем", - заявила представитель американской прокуратуры.

Теги
СШАВенесуэла
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