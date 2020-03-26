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Распространение коронавируса нового типа

Посольство США находится в контакте с ведомствами РФ по мерам противодействия коронавирусу

Российское правительство приняло серьезные меры, чтобы противодействовать распространению вируса, считает посол Джон Салливан

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Американские дипломаты находятся в контакте с российскими профильными ведомствами по вопросу принимаемых мер по противодействию распространению коронавируса, в том числе в сфере транспорта. Об этом заявил в четверг посол США в России Джон Салливан в размещенном на YouTube видеообращении к американским гражданам, находящимся в России.

"Мы в курсе того, что завтра в 00:00 все коммерческие рейсы из России будут приостановлены. Российское правительство приняло серьезные меры, чтобы противодействовать распространению вируса COVID-19 в Москве и по всей России. Мы продолжаем мониторить ситуацию и находимся в контакте с российскими властями, министерствами транспорта и иностранных дел", - сказал он.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Теги
СШАРоссияСалливан, ДжонРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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