Крупнейшая в Европе выставка вооружений отменена из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 26 марта. Крупнейшая европейская выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2020 в пригороде Парижа отменена в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом в четверг сообщили журналистам в организационном комитете салона.

"Условия, обеспечивающие здоровье и безопасность более 100 тысяч участников выставки Eurosatory 2020, не могут быть выполнены. Многие французские и иностранные участники салона не могут к нему готовиться и перевозить необходимое оборудование. В текущей ситуации выставка Eurosatory 2020 пройти не может", - проинформировали в оргкомитете.

"<...> Вынуждены сообщить об отмене мероприятия, которое намечалось на 8-12 июня текущего года", - подытожили представители оргкомитета.

Следующая выставка Eurosatory должна пройти с 13 по 17 июня 2022 года.

Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений, проводящейся раз в два года с 1967 года.