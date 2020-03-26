Мэр Таллина упрекнул власти в неумении общаться с русским населением во время пандемии

"У нас [в Эстонии] в какой-то степени вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства, - заявил он, выступая в прямом видеоэфире на сайте портала Delfi. - Вчера все жители Эстонии получили сообщение на телефоны [о распространении коронавируса]. Эстонский текст - в пять рядов, а русский текст - одно предложение и в нем четыре сокращения. Сейчас это не упрек, но мне кажется, что на государственном уровне пропало системное понимание, как делать сообщения на русском языке".

Кылварт добавил, что усложняет ситуацию и сокращение в Эстонии каналов коммуникации с русскоязычным населением.

"Русскоязычных медиаканалов меньше чисто математически, чем эстоноязычных, - сказал мэр. - Их число уменьшается каждый год. Дело не в том, что люди не получают информацию, но понимание [к ним] приходит не так быстро, так как источников, повторений и деталей меньше".

Михаил Кылварт отметил, что именно в разгар нынешнего кризиса русскоязычный Первый балтийский (ПБК) канал прекратил производство передачи "Новости Эстонии". Медиахолдинг Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс") 5 марта заявил, что ПБК прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения, как было сказано в официальном заявлении, является "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".

Распространение коронавируса в Эстонии

По данным на 26 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 538 человек, за сутки выявлено 134 новых случая заражения. Это самый существенный прирост числа инфицированных за все время пандемии. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 27 февраля, 25 марта в Эстонии от коронавируса скончался первый пациент.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, предварительно оно будет действовать до 1 мая. С 27 марта в стране будут закрыты торговые центры, за исключением работающих в них продуктовых магазинов, аптек, магазинов операторов мобильной связи. Также закроются боулинги, бильярдные, кальянные, ночные клубы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.