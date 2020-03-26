ЕС запустит новую операцию в Средиземном море для контроля оружейного эмбарго против Ливии

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Евросоюз согласовал запуск в конце марта новой военно-морской операции в Средиземном море под названием "Ирини", которая будет направлена на контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Это решение согласовали в четверг послы 27 стран ЕС, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, участники операции получат право осматривать любые суда в Средиземном море, которые могут быть заподозрены в доставке оружия в Ливию. Новая операция заменит операцию "София", которая действовала в том же регионе с мая 2015 года и была направлена на контроль миграционных маршрутов. На практике участники операции "София" в основном занимались не борьбой с трафиком мигрантов, а спасением терпящих бедствие судов с ними.

В случае операции "Ирини" страны ЕС также предусмотрели, что их военным морякам придется на постоянной основе спасать терпящих бедствие на море беженцев, однако это более не будет главной задачей миссии. После напряженной дискуссии Греция согласилась принимать спасенных в рамках этой операции нелегалов.

Ожидается, что формальное решение о запуске этой операции Совет ЕС утвердит 27 марта письменной процедурой.