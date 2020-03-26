Следующее заседание минской контактной группы состоится 8 апреля

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины завершила переговоры, которые прошли в режиме видеоконференции, следующее заседание назначено на 8 апреля. Об этом в четверг сообщили в МИД ДНР.

"Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 8 апреля", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Как отметили в МИД ДНР, в повестке дня контактной группы были все основные вопросы, обсуждаемые на уровне рабочих подгрупп, - закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины, создание консультационного совета для урегулирования конфликта, режим прекращения огня, обмен пленными, разведение войск и другие.

В связи с распространением эпидемии коронавируса переговоры проходили в формате видеоконференции.