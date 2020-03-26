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Помпео считает, что только Иран может знать о судьбе экс-агента Левинсона

Американские власти полагают, что бывшего агента ФБР уже нет в живых

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что только Иран может знать о судьбе пропавшего в 2007 году экс-агента ФБР Роберта Левинсона. Американские власти полагают, что его уже нет в живых. При этом, по словам официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави, Левинсон "много лет назад покинул Иран и направился в неизвестном направлении".

"Вчера [в среду] семья Роберта Левинсона мужественно поделилась со всем миром своими выводами о том, что Роберт умер в иранской тюрьме. Только Иран может знать, что конкретно произошло с Робертом после его исчезновения более чем 13 лет назад, - говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря. - Как заявил президент США Дональд Трамп, мы призываем иранский режим предоставить все данные о судьбе Роберта. Мы не успокоимся, пока все незаконно задержанные Ираном американские граждане не вернутся домой".

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до $20 млн в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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