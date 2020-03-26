МИД Венесуэлы: назначение США награды за Мадуро свидетельствует об их отчаянии

БОГОТА, 26 марта. /ТАСС/. Решение США назначить награду за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, свидетельствует об отчаянии, в котором пребывают политические элиты Вашингтона. Такое мнение в четверг выразил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса во время выступления в Каракасе.

"Предлагать вознаграждение, как это делали ковбои-расисты на Диком Западе, свидетельствует об отчаянии вашингтонской элиты и об их одержимости Венесуэлой", - заявил Арреаса, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Министр также добавил, что политика США по смене власти в Венесуэле "обречена на провал".

Ранее Соединенные Штаты назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также в $10 млн за информацию о других представителях властей Боливарианской Республики. Американские власти также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро, а также ряду других представителей властей страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.