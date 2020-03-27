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Мадуро отверг обвинения США в причастности к наркотерроризму

По мнению президента Венесуэлы, при помощи обвинений в его адрес США пытаются отвлечь внимание от кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись из-за распространения коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг назвал необоснованными обвинения в наркотерроризме со стороны США.

"У Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет. Наркогосударство сформировалось в Колумбии", - сказал он на встрече с членами кабмина, которая транслировалась в Twitter главы государства.

По мнению Мадуро, при помощи обвинений в его адрес Вашингтон пытается отвлечь внимание от кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США из-за распространения нового коронавируса.

Ранее Соединенные Штаты назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" Мадуро, а также в $10 млн - за информацию о других представителях властей Боливарианской Республики. Американские власти также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро и ряду других представителей властей страны.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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