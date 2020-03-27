В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Китай несет особую ответственность за оказание помощи другим странам в борьбе с распространением нового коронавируса. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента Джеймс Ричардсон.

"Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане, - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. - Думаю, все страны мира <...> должны иметь возможность получать высококачественную транспарентную помощь от любого донора, и мы бы призывали всех доноров, особенно Китай, который, как мы считаем, несет в данном деле особую ответственность, к предоставлению такого содействия".

"Мы не можем обременять имеющие финансовые трудности страны, сталкивающиеся с нынешней пандемией в дополнение к экономическим сложностям. Нам не следует просить их влезать в еще один долг, чтобы их население было здоровым", - сказал Ричардсон.

В свою очередь заместитель главы Агентства международного развития (АМР) США Бонни Глик, принимавшая участие в этом же брифинге, заявила, что в число "высокоприоритетных стран" в плане получения американской помощи в борьбе с новым коронавирусом вошли Афганистан, Ангола, Бангладеш, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Казахстан, Камбоджа, Кения, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Узбекистан, Филиппины, Эфиопия и ЮАР.

Кроме того, Глик заявила, что в феврале, по имеющейся у нее информации, "Китай принял крупные объемы" частной помощи "от американцев, американских компаний, американских фондов". АМР входит в структуру Госдепартамента.