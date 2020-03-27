Трамп заявил, что США и Китай тесно сотрудничают по ситуации вокруг коронавируса

ТАСС, 27 марта. Президент США Дональд Трамп в пятницу по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин сотрудничают в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.

"Только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили подробно коронавирус, и его стремительное распространение по всей планете. Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 85 тыс. случаев заражения новым коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Умерли свыше 1,2 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.