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В Таджикистане начались выборы в верхнюю палату парламента

Избрание членов верхней палаты завершит формирование нового парламента Таджикистана

ДУШАНБЕ, 27 марта. /ТАСС/. Сессии местных маджлисов (советов депутатов) начались в пятницу в Таджикистане. Депутаты проголосуют за кандидатов в члены верхней палаты парламента (Маджлиси милли Маджлиси оли) республики. Итоги выборов будут подведены во второй половине дня, сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) в Таджикистане.

"Сегодня в первой половине дня проходят сессии маджлисов в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областях, городе Душанбе, а также городах и районах республиканского подчинения по выборам кандидатов в члены верхней палаты парламента", - сообщили в центризбиркоме.

Избрание членов верхней палаты завершит формирование нового парламента Таджикистана. Срок полномочий Маджлиси оли (парламента) страны - 5 лет. Верхняя палата парламента - Маджлиси милли - состоит из 33 членов, 25 из которых выбирают областные и городские маджлисы (парламенты), еще восемь назначает президент страны. Итоги голосования Центризбирком утвердит в течение двух недель, а предварительные результаты будут объявлены в течение суток.

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Таджикистан
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