В ЮАР зафиксировали первые две смерти от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звелини Мкизе объявил в пятницу о смерти двух пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Они умерли в частной больнице в провинции Западный Кейп. Это первые смертельные исходы в ЮАР с начала пандемии.

На текущий день в стране выявлено 927 случаев заражения новым коронавирусом.

С полуночи в Южно-Африканской Республике вступил в силу общенациональный карантин, который продлится до 16 апреля. Гражданам рекомендуется постоянно находиться дома и покидать его только в случае крайней необходимости. Закрыты все магазины за исключением продовольственных и аптек. Начал действовать запрет на продажу и перевозку алкогольной продукции. Одновременно введен запрет на продажу табачных изделий. Главная цель правительственных мер состоит в том, чтобы люди избегали контакта друг с другом и тем самым не способствовали дальнейшему распространению нового коронавируса.