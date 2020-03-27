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Распространение коронавируса нового типа

В ЮАР зафиксировали первые две смерти от коронавируса

В стране выявлено 927 случаев заражения

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звелини Мкизе объявил в пятницу о смерти двух пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Они умерли в частной больнице в провинции Западный Кейп. Это первые смертельные исходы в ЮАР с начала пандемии.

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На текущий день в стране выявлено 927 случаев заражения новым коронавирусом.

С полуночи в Южно-Африканской Республике вступил в силу общенациональный карантин, который продлится до 16 апреля. Гражданам рекомендуется постоянно находиться дома и покидать его только в случае крайней необходимости. Закрыты все магазины за исключением продовольственных и аптек. Начал действовать запрет на продажу и перевозку алкогольной продукции. Одновременно введен запрет на продажу табачных изделий. Главная цель правительственных мер состоит в том, чтобы люди избегали контакта друг с другом и тем самым не способствовали дальнейшему распространению нового коронавируса.

Теги
ЮАРРаспространение коронавируса нового типа
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