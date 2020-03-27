МИД Ирана осудил обвинения США в адрес Мадуро, назвав их подготовкой к агрессии

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Тегеран осудил обвинения США в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление сделал в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мусави осудил необоснованные обвинения США в адрес президента Венесуэлы", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. По словам представителя МИД, "никакое положение международного права не позволяет Вашингтону вмешиваться во внутренние дела других стран и готовить переворот или агрессию в отношении суверенного государства".

В четверг Соединенные Штаты назначили награду в 15 млн долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" Мадуро, а также в 10 млн долларов - за информацию о других представителях властей Боливарианской Республики. Американские власти также предъявили обвинения в причастности Мадуро и ряду других представителей властей страны к наркотерроризму.

В ответ президент Венесуэлы назвал необоснованными обвинения в наркотерроризме со стороны США.