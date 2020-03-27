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Распространение коронавируса нового типа
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В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло почти на 1,5 тыс.

Всего в стране зарегистрировали 12 161 случай заражения

ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1447 - до 12 161 человека, количество умерших увеличилось на 36 - до 197 человек. Об этом сообщило в пятницу Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

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"Положительные тесты получены на настоящий момент у 12 161 человека, умерли 197 человек", - указывает ведомство. По данным на 26 марта, в стране было 10 714 заразившихся коронавирусом и 161 случай с летальным исходом. Первый инфицированный был зарегистрирован в Швейцарии 25 февраля.

Средний возраст заразившихся в Швейцарии - 52 года. При этом половина пациентов старше, а вторая половина моложе этого возраста. Особенно много заболевших среди тех, кому от 50 до 59 лет. Согласно опубликованной управлением здравоохранения в пятницу карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем зарегистрировано в среднем 473,8 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. На втором месте кантон Во (334,2). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (309,6), кантоны Женева (250,5) и Граубюнден (203,7). Высокий уровень заболеваемости отмечен также в Княжестве Лихтенштейн (148,5), статистику о положении дел в котором ежедневно публикует швейцарское ведомство. По данным газеты La Tribune de Geneve, ведущей статистику заболеваемости и смертности на основе сведений кантональных властей в режиме онлайн, в Тичино умерло 67 человек, в кантоне Во - 21, в Женеве - 21, в полукантоне Базель-Штадт - 13.

Правительство Швейцарии 20 марта ужесточило правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса, однако полный карантин не ввело. Запрещено собираться вне дома в группы больше пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушение полиция выписывает штраф. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 19 апреля. Рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.

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ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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