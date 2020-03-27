Суд Киева арестовал на два месяца экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца бывшего главу МИД Украины Леонида Кожару, которого подозревают в умышленном убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Такую меру пресечения суд избрал в пятницу во время заседания в закрытом режиме.

Суд также определил залог в размере 14,833 млн гривен (около $530 тыс.). Если Кожара внесет залог, он должен носить электронный браслет, являться к следователю, не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Прокуратура требовала ареста бывшего главы дипведомства Украины без возможности внесения залога.

Кожара был задержан 25 марта. По данным следствия, в ночь на 22 февраля в доме Кожары был обнаружен труп Старицкого. Экс-глава МИД и его супруга утверждали, что погибший покончил жизнь самоубийством.

Кожара занимал должность главы МИД Украины в 2012-2014 годах.