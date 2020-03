МИД Китая заявил протест The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая сделало строгое представление и выразило протест издательствам The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в связи их открытым письмом, призывающим власти КНР отменить решение о лишении аккредитации работающих в стране журналистов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД КНР.

"Коллективное открытое письмо трех американских издательств очевидно по ошибке направлено не тому адресату, его содержание извращает истину, смешивает правду и ложь и преисполнено гордостью и предубеждением. Китай решительно протестует против этого и отклоняет письмо", - отмечается в документе.

"Перед лицом основанного на идеологических предубеждениях давления правительства США на китайские СМИ американские медиа не требуют справедливости для своих китайских коллег, а также не призывают американские власти отменить ошибочное решение. В чем же заключается столько долгое время афишируемая США свобода прессы?" - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении МИД КНР, американские издания просят не лишать аккредитации своих журналистов, для того чтобы они могли объективно оценивать эпидемическую ситуацию в Китае и сообщать о ней. "Однако являются ли сообщения соответствующих американских журналистов достоверными и всеобъемлющими, точно и объективно ли в них отражаются меры Китая по борьбе с эпидемией, они сами полностью это осознают", - говорится в документе.

"Кто совершил ошибку, тому ее и исправлять, если три этих издания испытывают какое-либо негодование, пусть изливают его правительству США", - сказано в заявлении МИД КНР.

Отзыв аккредитации

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек. Так, с 13 марта число работников агентства Синьхуа с китайскими паспортами не будет превышать 59, телеканала CGTN - 30, "Чжунго жибао" - девять.

Вслед за этим 17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, им было предписано в ближайшие дни сдать свои пресс-карты. После этого 24 марта три этих издательства призвали власти КНР пересмотреть решение о выдворении десятков этих изданий из страны.