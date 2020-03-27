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75-летие Победы

Посол США призвал Москву и Вашингтон вместе отметить 75-летие Победы

Джон Салливан отметил, что для обеих стран этот день является великим

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан рассчитывает, что Москва и Вашингтон как союзники отметят 75-летие Победы во Второй мировой войне.

"Это великий день для России, это великий день для США, для Соединенного Королевства, для союзников, которым удалось с огромным трудом, дорого заплатив, добыть победу во Второй мировой войне", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-трансляции Американского центра в Москве.

"Мы вместе с союзниками одержали эту победу, и, надеюсь, мы сумеем отметить эту победу как союзники. <...> Нам есть много что отметить и вспомнить в ближайшие несколько месяцев. И я с нетерпением жду, чтобы принять участие в этих мероприятиях здесь, в России", - подчеркнул дипломат.

Как рассказал Салливан, его дядя во время Второй мировой войны служил на эсминце, который одним из первых был отправлен защищать конвои в Атлантике, "включая и те, что шли в СССР".

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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