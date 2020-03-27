Украина ожидает в ближайшие недели $2 млрд кредита от МВФ

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский сообщил, что МВФ требует открыть рынок земли для получения очередного кредита, первый транш которого может составить $2 млрд. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

"Условия МВФ - это два закона: про банки и про землю", - отметил Зеленский, имея ввиду закон о рынке земли и закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

"Никто не хочет дефолта в стране... Мы договорились с руководством МВФ, как только мы сделаем эти условия, на протяжении где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около $1,75-2 млрд, - продолжил президент. - Получим сразу в бюджет Украины, не в НБУ (Нацбанк - прим. ТАСС), а сразу в бюджет".

Заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной рады Украины, на котором будет рассмотрен секвестр бюджета на 2020 год, состоится в понедельник.

"Внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник", - сказал он.

По словам Зеленского, на заседании будут внесены изменения в бюджет на 2020 год. "Перераспределение средств связано с распространеним коронавируса", - отметил президент.

По его словам, предлагается также рассмотреть законопроекты о рынке земли и о банковской деятельности. Президент выразил уверенность, что эти законопроекты будут приняты.

По словам президента, "по рынку земли мы пошли на определенные компромиссы". "Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Далее мы уменьшили концентрацию - для физлиц до 100 га, то есть сильно. Для юридических лиц - это будет второй этап, который внедрят с 2024 года - там будет до 10 ты. га", сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что для него важно было договориться с МВФ получить в два раза больше денег. "Мы договорились об увеличении программы с МВФ, ЕБРР и рядом стран. Я каждый день с ними разговариваю. Мы можем, минимум, получить увеличение до $8 млрд от МВФ, и вместе со Всемирным банком - до $10 млрд", заявил Зеленский.

По словам Зеленского, кредиты могут дать не только МВФ и Всемирный банк, но еще обещает деньги Азербайджан и ведутся переговоры с Канадой.

Зеленский также сообщил, что он поддержал рассмотрение законопроекта об онлайн-голосованиях Верховной рады. "Это будет не последние внеочередное заседание (в понедельник). Я обратился к депутатам. Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект", - сказал президент. Зеленский подчеркнул, что закон об онлайн-голосованиях парламента будет действовать только в условиях коронавируса. "Я думаю, когда эта болезнь пройдет, этот законопроект не будет нужен", - отметил глава государства.