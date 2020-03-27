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Палестино-израильский конфликт

Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе города Сдерот

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 марта. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных. Ранее в пятницу армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в районе города Сдерот, расположенного в непосредственной близости от палестинского приморского анклава.

В ходе предыдущего раунда обмена ударами между палестинскими радикалами и израильскими военными 23 и 24 февраля по территории еврейского государства было выпущено 80 ракет из сектора Газа, 70 из них перехвачены. В ответ ВВС Израиля тогда нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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