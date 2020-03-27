Власти Украины хотят вдвое урезать бюджет на Институт нацпамяти в рамках секвестра

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины предложил сократить вдвое ассигнования на содержание известного своими антироссийскими и националистическими инициативами Института национальной памяти в рамках сокращения бюджетных расходов в связи с ожидаемым экономическим кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, который кабмин направил в Верховную раду для обсуждения.

Правительство Украины в предварительном прядке предлагает сократить финансирование Украинского института национальной памяти со 129,9 млн ($4,64 млн) до 62,6 млн гривен ($2,24), то есть на 51,8%. При этом проект изменений главного финансового закона страны не является окончательным.

Запланированное снижение финансирования Института нацпамяти затронет, в первую очередь, мероприятия "по восстановлению и сохранению национальной памяти", а также обеспечению деятельности мемориала в память погибших в конце 2013 года - начале 2014 года участников массовых беспорядков в Киеве, которые привели к свержению президента Виктора Януковича и получили название "майдана" или "революции достоинства". Также предполагается урезать ассигнование на создание архива Института нацпамяти, куда предполагается передать документы КГБ Украинской ССР.

Кроме того, кабинет министров в предварительном порядке предлагает Верховной раде сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89,3%, а Украинского института книги - на 85,4%. Кабмин также хочет сократить расходы из государственного бюджета на строительство дорог, поддержку сельхозпроизводителей, сферы образования и кино.

Решение о создании Украинского института национальной памяти было принято в 2006 году по инициативе занимавшего в то время пост президента Украины Виктора Ющенко. Основной задачей института была объявлено формирование государственной политики с целью "воссоздания справедливой истории украинской нации". Главными направлениями этой деятельности стало изучение этапов "борьбы Украины за независимость" в XX веке, увековечивание памяти участников этой борьбы, жертв массового голода на Украине в 1933 году и жертв политических репрессий, проведение декоммунизации. В 2014-19 годах УИНП возглавлял Владимир Вятрович, который стал известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. По инициативе Института нацпамяти на Украине были снесены памятники советского времени, а также возводятся монументы деятелям украинского национализма, в том числе тем, кто сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны.