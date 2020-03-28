Трамп сообщил, что Китай начал предоставлять США данные по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора договорились о том, что Китай передаст властям США имеющиеся у него данные по коронавирусу. Об этом американский лидер сообщил в пятницу журналистам, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Мы поговорили об опыте, с которым столкнулся Китай, и обо всем том, что произошло. И мы многое узнали", - сказал он. "Мы многое узнали и у нас был великолепный разговор. Китай будет передавать нам великолепные данные", - отметил президент США.

"Они столкнулись с этим на раннем этапе и мы получаем всю эту информацию. Значительная ее часть уже была отправлена. Ее отправили вчера и она была передана нашим ученым, чтобы они ее изучали", - добавил Трамп.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса.