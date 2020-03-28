Трамп и Нетаньяху договорились тесно сотрудничать в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились тесно сотрудничать в противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп и [исполняющий обязанности] премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили последнее развитие событий вокруг пандемии коронавируса, президент поблагодарил [исполняющего обязанности] премьера за шаги по противодействию распространения коронавируса, - отметили в пресс-службе. - Стороны договорились тесно сотрудничать, чтобы снизить глобальное влияние вируса. Лидеры также обсудили важные двусторонние и региональные вопросы".

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу превысило 3 тыс., увеличившись за сутки на 540 человек, число смертей пациентов с этим диагнозом выросло в два раза с утра четверга и достигло 10, сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно последним оценкам университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом. По информации организации, которая производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США выявили более 100 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек.