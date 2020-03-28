Трамп подписал указ о готовности резервистов для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о приведении в готовность резервистов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в обнародованном сообщении пресс-службы Белого дома.

"В соответствии с 301-й статьей Закона о чрезвычайных ситуациях поручаю министру обороны и министру национальной безопасности, как и береговой охране, привести подразделения и отдельных служащих из числа резерва к готовности для эффективной борьбы с коронавирусом, - говорится в тексте. - Это необходимо для того, чтобы Пентагон и министерство внутренней безопасности могли проводить операции для противодействия вызовам безопасности и поддержке усилий правительства в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.