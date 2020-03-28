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Помпео и Боррель обсудили ситуацию с коронавирусом и интересы на Ближнем Востоке

Госсекретарь США выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий в Триполи

ТАСС, 28 марта. Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили усилия по борьбе с распространением коронавируса нового типа и позиции по Ливии, Сирии и Венесуэле, сообщила вечером в пятницу глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель ЕС Боррель совместно подтвердили важность роли трансатлантических отношений [между США и ЕС] в укреплении общественного здравоохранения и в борьбе с COVID-19, - говорится в сообщении. - Госсекретарь выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий в Триполи и приветствовал новую операцию ЕС по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию".

Дипломаты также обсудили ситуацию в Сирии и Венесуэле. Кроме того, Помпео подчеркнул заинтересованность обеих сторон в продолжении евроатлантической интеграции Северной Македонии и Албании. Ранее в пятницу было опубликовано заявление Помпео о том, что Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

26 марта агентство France-Presse информировало со ссылкой на дипломатические источники, что Евросоюз согласовал запуск в конце марта новой военно-морской операции в Средиземном море под названием "Ирини", которая будет направлена на контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Теги
СШАКризис в СирииПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)Боррель, ЖозепПереговоры о перемирии в ЛивииРаспространение коронавируса нового типа
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