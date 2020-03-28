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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре отменили форум "Шангри-ла диалог"

Конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" проводилась ежегодно с 2002 года

СИНГАПУР, 28 марта. /ТАСС/. Ежегодный форум по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог", который должен был пройти в Сингапуре с 5 по 7 июня, впервые отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times со ссылкой на представителя Минобороны республики.

"В нынешних условиях, когда страны закрывают свои границы, проведение масштабного международного мероприятия вряд ли уместно", - сказал изданию член совета Минобороны по связям с общественностью Дэвид Бои. "Даже если высокопоставленным делегатам удастся добраться до Сингапура, учитывая практически полную приостановку международных полетов, их больше будет беспокоить вопросы безопасности и меры сдерживания пандемии в своих собственных государствах", - отметил он.

Кроме того, как подчеркнул Бои, "в обстановке социального дистанцирования вряд ли получится проводить неформальные встречи между главами ведомств, как это происходило ранее".

Конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" проводится здесь ежегодно с 2002 года. Организатором выступает базирующийся в Лондоне "Международный институт стратегических исследований", в форуме принимают участие несколько десятков министров обороны Азии, Европы, США.

На сегодняшний день число инфицированных в городе-государстве превысило 730 человек, при этом более 180 полностью выздоровели и выписаны из больниц. В начале февраля власти повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы, подразумевающий полный карантин. Однако власти с 23 марта запретили въезд и транзит иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание.

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
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