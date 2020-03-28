Меркель заявила, что причин для ослабления в ФРГ мер в связи с пандемией пока нет

БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила сограждан за соблюдение мер по ограничению социальных контактов, введенных властями с целью предотвращения распространения коронавируса. Аудиоподкаст с ее высказываниями опубликовал в субботу в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель использует подобный формат с тех пор, как ушла на домашний карантин.

"Спасибо, от всего сердца спасибо", - сказала она. "Пока ежедневные данные о новых случаях заражения не дают нам повода ослаблять правила", - отметила канцлер, подчеркнув, что темпы распространения инфекции еще очень высоки. "Я хочу вас еще раз попросить: продолжайте строго придерживаться этих правил, избегайте по возможности социальных контактов за исключением тех людей, с которыми вы живете", - указала она. "Будьте терпеливы", - добавила Меркель.

Она констатировала, что принятые меры "свели за пару дней до минимума общественную жизнь" в Германии. Их целью было избежать перегрузки национальной системы здравоохранения из-за пандемии, напомнила канцлер. "Я думаю, могу сказать, что мы мобилизуем все, что способны, чтобы придать стабильность нашей стране в это нестабильное время", - отметила она.

Глава правительства ФРГ выразила мнение, что "и из дома можно проделывать большой объем работы". "Можно поддерживать контакты с другими людьми в режиме теле- и видеоконференций и даже вести долгие переговоры", - сказала она, напомнив о консультациях с лидерами других стран Евросоюза, прошедших в четверг.

"Это ситуация, которую я со многими разделяю: когда ты не болен, но вынужден, тем не менее, оставаться дома", - заметила Меркель, коснувшись собственной жизни в условиях самоизоляции. Она приняла решение уйти на карантин после того, как узнала, что врач, который делал ей профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.