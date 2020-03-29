Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском баллистических ракет

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в воскресенье выразило протест КНДР в связи с запуском двух баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что протест был передан по дипломатическим каналам в Пекине. Также сообщается, что Япония провела заседание национального Совбеза с целью обсуждения действий Пхеньяна.

По данным Минобороны Японии, КНДР в воскресенье запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели порядка 250 км и упали в море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба морским судам также не было нанесено.

22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении Японского моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Нынешний пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.