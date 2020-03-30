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Агентство по ПРО США закупило новых зенитных ракет SM-3 на $2 млрд

Их планируют поставить к концу 2023 финансового года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Американское агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) подписало контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных управляемых ракет SM-3 (Standard Missile - 3) Block IB общей стоимостью более $2 млрд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании Raytheon.

"Компания Raytheon поставит MDA партию ЗУР SM-3 Block IB общей стоимостью $2,1 млрд к концу 2023 финансового года. Этот контракт стал первой многолетней закупкой ракет семейства SM-3", - проинформировали в Raytheon, не уточнив количества ракет, планируемого к поставке.

В компании отметили, что к настоящему времени заказчикам было поставлено 400 ракет семейства SM-3. "Эти ракеты совершили более 30 успешных перехватов баллистических целей на внеатмосферном участке траектории полета", - отметили в Raytheon.

Производство модификации ракеты BLock IB началось в 2017 году. Ракета предназначена в первую очередь для кораблей с системой ПРО Aegis, однако может применяться и сухопутных образцов вооружения.

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