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МИД ФРГ и Франции призвали к режиму прекращения огня в Донбассе на фоне пандемии

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Стороны конфликта на востоке Украины должны сложить оружие на фоне распространения пандемии нового коронавируса и присоединиться таким образом к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, которое распространено в понедельник.

"Касаемо конфликта на востоке Украины - Франция и Германия призывают все стороны к тому, чтобы ввиду большой угрозы для здоровья людей отдавать отчет в своей ответственности", - отметили в Париже и Берлине. "Мы призываем все стороны конфликта на востоке Украины последовать призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к глобальному перемирию ввиду пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

МИД Франции и ФРГ призвали обеспечить беспрепятственный доступ представителям мониторинговой миссии, а также к выполнению положений парижского саммита "четверки".

23 марта Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса.

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеГутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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