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Тимошенко заявила, что Зеленский готов продать украинскую землю за доллары от МВФ

Глава фракции "Батькивщина" считает, что нынешняя власть вслед за предыдущей "служит не украинскому народу, а глобальным финансовым группам, то есть полностью находится под внешним управлением"

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде в понедельник, признал, что готов продать украинскую землю за несколько миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Во время своего выступления сегодня в Раде Зеленский снял маску - это очень символичный жест. Маски сброшены. Зеленский сказал прямо, что украинскую землю продают и разрушают банковскую систему за несколько миллиардов долларов от МВФ", - сказала она, выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Нынешняя власть вслед за предыдущей, по словам Тимошенко, "служит не украинскому народу, а глобальным финансовым группам, то есть полностью находится под внешним управлением". "У нас сейчас такая стратегия: берем еще долги и продаем все последнее, что у нас осталось, - пояснила она.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас "под покровом ночи и коронавируса", когда люди не могут выйти на протестные акции и отстоять свои права, парламент принимает решение о продаже украинской земли. Это решение, продолжила Тимошенко, в Раде удастся "протянуть" за счет голосов фракций "Европейской солидарности" и "Голос".

В понедельник депутаты на внеочередном заседании Рады продолжили рассматривать законопроект об открытии рынка сельхозземель. До начала заседания в парламенте выступил президент. Зеленский призвал депутатов принять закон о рынке земли и так называемый антиколомойский закон (закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности, который не позволит вернуть прежним владельцам национализированные банки - прим. ТАСС) для получения траншей МВФ, которые, как выразился президент, "являются кровью украинской экономики". Законопроект о банках был принят в первом чтении довольно быстро, а с законопроектом о рынке земли возникли трудности - ряд депутатов категорически отказываются его поддерживать. "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже заявила, что считает голосование нелегитимным, так как в зале заседаний нет большинства (226) депутатов, необходимого для рассмотрения законопроекта.

Компромиссный вариант

В числе поданных ко второму чтению поправок есть и компромиссное предложение - отсрочить запуск рынка земли до 1 июля 2021 года и начать только с продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. Предлагается также уменьшить максимальную концентрацию земли для физических лиц на первые два года - до 100 га в одни руки. По мнению депутатов, это позволит поэтапно внедрять земельный рынок и смотреть, как он будет работать. За указанные поправки депутаты еще не голосовали, но во фракции "Слуга народа" и "Европейская солидарность" уже заявили о готовности их поддержать.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ
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